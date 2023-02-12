Южная Корея хочет разработать ракету-убийцу

Нынешняя система KTSSM "работает" на стационарной платформе

Правительство Республики Корея на следующий месяц планирует принять план разработки новой усовершенствованной управляемой ракеты, способной поражать позиции северокорейских артиллерийских установок большой дальности, спрятанные в горной местности.

Об этом пишет Yonhap.

Подробности

Предполагается, что такой боеприпас будет являться обновленной версией корейской тактической ракеты класса "земля-земля" (KTSSM) калибра 400 миллиметров, которую называют "убийцей артиллерии большой дальности".

При этом если нынешняя система KTSSM "работает" на стационарной платформе, новая ракета, как предполагается, будет установлена на мобильную пусковую установку, что позволит повысить ее маневренность и живучесть.

Кроме того, дальность стрельбы обновленной KTSSM планируется увеличить до 300 км с сегодняшних 180 км.

Напомним, Министерство обороны Южной Кореи сообщило, что между США и Южной Кореей ведутся переговоры по экспорту оружия, а именно 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для пополнения запасов Вашингтона. Главным условием передачи этих боеприпасов есть то, что США должны выступить их конечными пользователями.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Китай 5-6 февраля. Он встретится с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и обсудит ряд вопросов, включая войну в Украине.