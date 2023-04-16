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Південна Корея зробила попереджувальний постріл у бік північнокорейського патрульного катера

16 квітня 2023 09:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Південна Корея зробила попереджувальний постріл у бік північнокорейського патрульного катера
Прапор Північної Кореї. Фото: REUTERS/Edgar Su
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Південна Корея здійснила попереджувальний постріл у бік північнокорейського патрульного катера, який перетнув морський кордон між двома країнами. Прикордонний патруль Південної Кореї спробував змусити північнокорейський катер залишити територіальні води країни, виконуючи свої обов'язки з охорони кордону.

Про це повідомляє REUTERS.

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Південна Корея зробила попереджувальний постріл у бік Північної Кореї

У заяві комітету начальників штабів Південної Кореї наголошується, що військові продовжують контролювати пересування північнокорейської сторони, особливо у світлі можливих порушень морського кордону.

Крім того, Південна Корея досягла угоди зі Сполученими Штатами щодо забезпечення 500 тисяч снарядів для артилерії калібру 155 мм. Ця угода допоможе Південній Кореї зміцнити свої оборонні можливості та посилити підготовку до потенційних провокацій з боку північнокорейської сторони.

Нагадаємо, що комуністична Північна Корея вперше здійснила запуск міжконтинентальної балістичної ракети на твердому паливі. Диктатор КНДР Кім Чен Ин назвав цю ракету "зброєю для ядерної контратаки".

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