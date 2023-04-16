Южная Корея сделала предупредительный выстрел в сторону северокорейского патрульного катера

Флаг Северной Кореи. Фото: REUTERS/Edgar Su

Южная Корея произвела предупредительный выстрел в сторону северокорейского патрульного катера, который пересек морскую границу между двумя странами. Пограничный патруль Южной Кореи предпринял попытку вынудить северокорейский катер покинуть территориальные воды страны, выполняя свои обязанности по охране границы.

Об этом сообщает REUTERS.

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В заявлении комитета начальников штабов Южной Кореи подчеркивается, что военные продолжают контролировать передвижения северокорейской стороны, особенно в свете возможных нарушений морской границы.

Кроме того, Южная Корея достигла соглашения с Соединенными Штатами об обеспечении 500 тысяч снарядов для артиллерии калибра 155 мм. Это соглашение поможет Южной Корее укрепить свои оборонные возможности и усилить подготовку к потенциальным провокациям от северокорейской стороны.

Напомним, что коммунистическая Северная Корея впервые произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе. Диктатор КНДР Ким Чен Ын назвал эту ракету "оружием для ядерной контратаки".