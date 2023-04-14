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Північний Китай накрила пісчана буря: як довго вируватиме негода

14 квітня 2023 06:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Північний Китай накрила пісчана буря: як довго вируватиме негода
Північний Китай засипало піском та пилом. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Кілька районів півночі Китаю охопила пісчана буря. Метеорологи не виключають, що вона вируватиме до кінця тижня. 

Про це пише видання АР

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У заяві Національного метеорологічного центру йдеться, що піщана, пильна погода та сильні вітри триватимуть до неділі. Тож громадськість має вжити запобіжних заходів для захисту від поганої якості повітря.

Головний синоптик центру Гуй Хайлінь раніше повідомив, що в неділю на півдні Монголії почалася піщана та пильна погода. За його словами, у міру просування холодного повітря на південь погода поширилася на різні регіони, включаючи північний та північно-східний Китай.

У Пекіні будівлі та рух були закриті через погану видимість.

Нагадаємо, за даними народної синоптикині Наталки Діденко, 14 квітня, в Україні буде досить неоднорідна погода. У західних і південних областях температура повітря сягне 20 градусів, тоді як у північних та східних областях стовпчики термометрів показуватимуть всього 8-11 градусів вдень. 

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