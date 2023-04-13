Китай, імовірно, погодився таємно постачати Росії зброю: подробиці від The Washington Post

Сі Цзіньпін і Володимир Путін під час зустрічі у Москві. Фото: REUTERS

Нібито таємні документи американської військової розвідки, які потрапили в публічний простір, свідчать, що Китай схвалив постачання Росії певної летальної зброї. При цьому, як свідчать документи, Китай планував замаскувати постачання зброї Росії.

Про це йдеться в матеріалі видання The Washington Post, яке ознайомилось із відповідними документами.

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Про що йдеться у документах

Інформація про летальну допомогу Китаю присутня в документі з грифом "Цілком таємно" під назвою "Звіт про спостереження", який нібито підготував Офіс директора Національної розвідки США.

Видання зазначає, що документ базується на перехопленій інформації російської Служби зовнішньої розвідки.

Як стверджується нібито в документі американської розвідки, Центральна військова комісія Китаю "схвалила поступове надання" летальної зброї, яка мала б маскуватись під цивільні об’єкти. У звіті не вказувалося джерело інформації російської Служби зовнішньої розвідки.

Високопосадовці адміністрації президента США й оборонного сектора на умовах анонімності повідомили виданню, що наразі не мають доказів передання Китаєм летальної зброї Росії.

"Але ми залишаємося стурбованими і продовжуємо уважно стежити за ситуацією", — додав представник Білого дому.

Як писали Новини.LIVE, The Washington Post опублікувало власне розслідування щодо витоку секретних документів з Пентагону.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times опублікувало нібито засекречені військові документи, що стосуються контрнаступу Сил оборони України. Достовірність цих документів ніхто не підтвердив.

Видання зазначає, що це документи США та НАТО. Наразі Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися у мережі.

Глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що злиті документи Пентагону містять правдиву та неправдиву інформацію. У будь-якому разі, навіть якщо й в них була правдива інформація — вона вже не актуальна.