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Китай, вероятно, согласился тайно поставлять России оружие: подробности The Washington Post

13 апреля 2023 20:14
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Китай, вероятно, согласился тайно поставлять России оружие: подробности The Washington Post
Си Цзиньпин и Владимир Путин на встрече в Москве. Фото: REUTERS
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Якобы попавшие в публичное пространство тайные документы американской военной разведки свидетельствуют, что Китай одобрил поставки России определенного летального оружия. При этом, как свидетельствуют документы, Китай планировал замаскировать поставки оружия России.

Об этом говорится в материале издания The Washington Post, которое ознакомилось с соответствующими документами.

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О чем идет речь в документах

Информация о летальной помощи Китая присутствует в документе с грифом "Совершенно секретно" под названием "Отчет о наблюдении", который якобы подготовил Офис директора Национальной разведки США.

Издание отмечает, что документ основан на перехваченной информации российской Службы внешней разведки.

Как утверждается якобы в документе американской разведки, Центральная военная комиссия Китая "одобрила постепенное предоставление" летального оружия, которое должно было маскироваться под гражданские объекты. В отчете не указывался источник информации российской Службы внешней разведки.

Высокопоставленные чиновники администрации президента США и оборонного сектора на условиях анонимности сообщили изданию, что пока нет доказательств передачи Китаем летального оружия России.

"Но мы остаемся обеспокоенными и продолжаем внимательно следить за ситуацией", — добавил представитель Белого дома.

Как писали Новини.LIVE, The Washington Post опубликовало собственное расследование по утечке секретных документов из Пентагона.

Напомним, ранее издание The New York Times опубликовало якобы засекреченные военные документы, которые касаются контрнаступления Сил обороны Украины. Достоверность этих документов никто не подтвердил.

Издание отмечает, что это документы США и НАТО. Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, появившихся в сети.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что слитые документы Пентагона содержат правдивую и ложную информацию. В любом случае, даже если и у них была правдивая информация, она уже не актуальна.

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