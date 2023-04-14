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Северный Китай накрыла песчаная буря: как долго будет длиться непогода

14 апреля 2023 06:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Северный Китай накрыла песчаная буря: как долго будет длиться непогода
Северный Китай засыпало песком и пылью. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Несколько северных районов Китая накрыла песчаная буря. Метеорологи не исключают, что она будет бушевать до конца недели.

Об этом пишет издание АР.

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В заявлении Национального метеорологического центра говорится, что песчаная погода и сильные ветры будут продолжаться до воскресенья. Поэтому общественность должна принять меры для защиты от плохого качества воздуха.

Главный синоптик центра Гуй Хайлинь ранее сообщил, что в воскресенье на юге Монголии началась песчаная погода. По его словам, по мере продвижения холодного воздуха на юг, погода распространилась на различные регионы, включая северный и северо-восточный Китай.

В Пекине здания и движение были закрыты из-за плохой видимости.

Напомним, по данным народного синоптика Наталки Диденко, 14 апреля, в Украине будет достаточно неоднородная погода. В западных и южных областях температура воздуха достигнет 20 градусов, в то время как в северных и восточных областях столбики термометров будут показывать всего 8-11 градусов днем.

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