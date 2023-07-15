Планове обстеження Нетаньягу: прем’єр заявляє про гарний стан

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступає з медичного центру 15 липня 2023 року. Фото: скриншот

У суботу ввечері, 15 липня, прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з медичного центру у Рамат-Гані, куди його доправили після шпиталізації. Каже, почувається добре.

Про це повідомляє видання Тimesofisrael.

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Повідомляється, що Нетаньягу проходив планове обстеження" після того, як лікарі заявили про його зневоднення.

"Я хочу подякувати всім вам за вашу турботу та подякувати чудовим медичним командам тут, у Шебі, які мене перевіряли. Слава Богу, я почуваюся дуже добре", — заявив він.

Також Нетаньягу порадив громадянам у таку спеку проводити менше часу на сонці та пити більше води.

נתניהו בסרטון מביה"ח: "מרגיש טוב מאוד, מודה לכולם על הדאגה" | צפוhttps://t.co/1E64jCoI30 pic.twitter.com/38tJzZ44Sv — החדשות - N12 (@N12News) July 15, 2023

Нагадаємо, прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу терміново доправили до відділення невідкладної допомоги медичного центру "Шеба" в Рамат-Гані. У лікарні розповіли, що він страждає від зневоднення.