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Планове обстеження Нетаньягу: прем’єр заявляє про гарний стан

15 липня 2023 23:36
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Планове обстеження Нетаньягу: прем’єр заявляє про гарний стан
Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступає з медичного центру 15 липня 2023 року. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У суботу ввечері, 15 липня, прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з медичного центру у Рамат-Гані, куди його доправили після шпиталізації. Каже, почувається добре.

Про це повідомляє видання Тimesofisrael.

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Повідомляється, що Нетаньягу проходив планове обстеження" після того, як лікарі заявили про його зневоднення.

"Я хочу подякувати всім вам за вашу турботу та подякувати чудовим медичним командам тут, у Шебі, які мене перевіряли. Слава Богу, я почуваюся дуже добре", — заявив він.

Також Нетаньягу порадив громадянам у таку спеку проводити менше часу на сонці та пити більше води.

Нагадаємо, прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу терміново доправили до відділення невідкладної допомоги медичного центру "Шеба" в Рамат-Гані. У лікарні розповіли, що він страждає від зневоднення. 

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