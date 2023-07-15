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Плановое обследование Нетаньяху: премьер заявляет о хорошем состоянии

15 июля 2023 23:36
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Плановое обследование Нетаньяху: премьер заявляет о хорошем состоянии
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступает из медицинского центра 15 июля 2023 года. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В субботу вечером, 15 июля, премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил из медицинского центра в Рамат-Гане, куда его доставили после госпитализации. Говорит, чувствует себя хорошо.

Об этом сообщает издание Timesofisrael.

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Сообщается, что Нетаньяху проходил плановое обследование после того, как врачи заявили о его обезвоживании.

"Я хочу поблагодарить всех вас за вашу заботу и поблагодарить замечательные медицинские команды здесь, в Шеби, которые меня проверяли. Слава Богу, я чувствую себя очень хорошо", — заявил он.

Также Нетаньяху посоветовал гражданам в такую жару проводить меньше времени на солнце и пить больше воды.

Напомним, премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху срочно доставили в отделение неотложной помощи медицинского центра "Шеба" в Рамат-Гане. В больнице рассказали, что он страдает от обезвоживания.

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