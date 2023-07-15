Плановое обследование Нетаньяху: премьер заявляет о хорошем состоянии

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступает из медицинского центра 15 июля 2023 года. Фото: скриншот

В субботу вечером, 15 июля, премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил из медицинского центра в Рамат-Гане, куда его доставили после госпитализации. Говорит, чувствует себя хорошо.

Об этом сообщает издание Timesofisrael.

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Сообщается, что Нетаньяху проходил плановое обследование после того, как врачи заявили о его обезвоживании.

"Я хочу поблагодарить всех вас за вашу заботу и поблагодарить замечательные медицинские команды здесь, в Шеби, которые меня проверяли. Слава Богу, я чувствую себя очень хорошо", — заявил он.

Также Нетаньяху посоветовал гражданам в такую жару проводить меньше времени на солнце и пить больше воды.

נתניהו בסרטון מביה"ח: "מרגיש טוב מאוד, מודה לכולם על הדאגה" | צפו 38tJzZ44Sv — החדשות - N12 (@N12News) July 15, 2023

Напомним, премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху срочно доставили в отделение неотложной помощи медицинского центра "Шеба" в Рамат-Гане. В больнице рассказали, что он страдает от обезвоживания.