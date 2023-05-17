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Поблизу кордонів РФ триватимуть військові навчання 14 країн

17 травня 2023 05:01
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Поблизу кордонів РФ триватимуть військові навчання 14 країн
Українські військові під час навчання. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Найближчим часом відбудуться одні з найбільших повітряних навчань у Європі Arctic Challenge Exercise. Швеція, Фінляндія, Норвегія та Данія приймуть на навчання (ACE) бійців з 14 держав. 

У навчаннях братимуть участь приблизно 120 літаків і 2700 військовослужбовців. Про це повідомляє Міністерство оборони Швеції.

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Зазначається, що навчання проводитимуться на чотирьох різних авіабазах у трьох країнах:

  • Авіабаза Лулео Каллакс, Швеція.
  • Авіабаза Ерланд, Норвегія.
  • Бази Рованіємі та Пірккала, Фінляндія.

Мета Arctic Challenge Exercise: відпрацювання і навчання підрозділів в організації й проведенні повітряних операцій, зокрема виконання тактичних завдань і процедур командування і управління.

Arctic Challenge Exercise також є можливістю опрацювати взаємодію та оперативну сумісність між винищувачами 4-го й 5-го поколінь.

Самі військові навчання триватимуть з 29 травня по 9 червня.

Зауважимо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що "авіаційну коаліцію" для надання Україні західних винищувачів буде сформовано цього року.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів хороші новини з Ісландії, де розпочався саміт Ради Європи. За його словами, союзники разом з Україною працюють над створенням міжнародної коаліції винищувачів.

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