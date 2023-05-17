Поблизу кордонів РФ триватимуть військові навчання 14 країн
Найближчим часом відбудуться одні з найбільших повітряних навчань у Європі Arctic Challenge Exercise. Швеція, Фінляндія, Норвегія та Данія приймуть на навчання (ACE) бійців з 14 держав.
У навчаннях братимуть участь приблизно 120 літаків і 2700 військовослужбовців. Про це повідомляє Міністерство оборони Швеції.
Зазначається, що навчання проводитимуться на чотирьох різних авіабазах у трьох країнах:
- Авіабаза Лулео Каллакс, Швеція.
- Авіабаза Ерланд, Норвегія.
- Бази Рованіємі та Пірккала, Фінляндія.
Мета Arctic Challenge Exercise: відпрацювання і навчання підрозділів в організації й проведенні повітряних операцій, зокрема виконання тактичних завдань і процедур командування і управління.
Arctic Challenge Exercise також є можливістю опрацювати взаємодію та оперативну сумісність між винищувачами 4-го й 5-го поколінь.
Самі військові навчання триватимуть з 29 травня по 9 червня.
Зауважимо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що "авіаційну коаліцію" для надання Україні західних винищувачів буде сформовано цього року.
Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів хороші новини з Ісландії, де розпочався саміт Ради Європи. За його словами, союзники разом з Україною працюють над створенням міжнародної коаліції винищувачів.