Вблизи границ РФ пройдут военные учения 14 стран
В ближайшее время состоятся одни из самых больших воздушных учений в Европе Arctic Challenge Exercise. Швеция, Финляндия, Норвегия и Дания примут на учения (ACE) бойцов из 14 государств.
В учениях примут участие около 120 самолетов и 2700 военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны Швеции.
Предполагается, что учения будут проводиться на четырех различных авиабазах в трех странах:
- Авиабаза Лулео Каллакс, Швеция.
- Авиабаза Эрланд, Норвегия.
- Базы Рованиеми и Пиркала, Финляндия.
Цель Arctic Challenge Exercise: отработка и обучение подразделений в организации и проведении воздушных операций, в частности, выполнение тактических задач и процедур командования и управления.
Arctic Challenge Exercise также представляет собой возможность разработать взаимодействие и оперативную совместимость между истребителями 4-го и 5-го поколений.
Сами военные учения будут продолжаться с 29 мая по 9 июня.
Заметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что "авиационная коалиция" для предоставления Украине западных истребителей будет сформирована в этом году.
Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал хорошие новости из Исландии, где начался саммит Совета Европы. По его словам, союзники вместе с Украиной работают над созданием международной коалиции истребителей.