Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Вблизи границ РФ пройдут военные учения 14 стран arrow

Вблизи границ РФ пройдут военные учения 14 стран

17 мая 2023 05:01
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вблизи границ РФ пройдут военные учения 14 стран
Украинские военные во время учебы. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В ближайшее время состоятся одни из самых больших воздушных учений в Европе Arctic Challenge Exercise. Швеция, Финляндия, Норвегия и Дания примут на учения (ACE) бойцов из 14 государств.

В учениях примут участие около 120 самолетов и 2700 военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны Швеции.

Читайте также:

Предполагается, что учения будут проводиться на четырех различных авиабазах в трех странах:

  • Авиабаза Лулео Каллакс, Швеция.
  • Авиабаза Эрланд, Норвегия.
  • Базы Рованиеми и Пиркала, Финляндия.

Цель Arctic Challenge Exercise: отработка и обучение подразделений в организации и проведении воздушных операций, в частности, выполнение тактических задач и процедур командования и управления.

Arctic Challenge Exercise также представляет собой возможность разработать взаимодействие и оперативную совместимость между истребителями 4-го и 5-го поколений.

Сами военные учения будут продолжаться с 29 мая по 9 июня.

Заметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что "авиационная коалиция" для предоставления Украине западных истребителей будет сформирована в этом году.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал хорошие новости из Исландии, где начался саммит Совета Европы. По его словам, союзники вместе с Украиной работают над созданием международной коалиции истребителей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Вадим Столар: Мы продолжаем снабжать защитников высокотехнологичным оборудованием

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас