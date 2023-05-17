Вблизи границ РФ пройдут военные учения 14 стран

Украинские военные во время учебы. Фото: Генштаб ВСУ

В ближайшее время состоятся одни из самых больших воздушных учений в Европе Arctic Challenge Exercise. Швеция, Финляндия, Норвегия и Дания примут на учения (ACE) бойцов из 14 государств.

В учениях примут участие около 120 самолетов и 2700 военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны Швеции.

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Предполагается, что учения будут проводиться на четырех различных авиабазах в трех странах:

Авиабаза Лулео Каллакс, Швеция.

Авиабаза Эрланд, Норвегия.

Базы Рованиеми и Пиркала, Финляндия.

Цель Arctic Challenge Exercise: отработка и обучение подразделений в организации и проведении воздушных операций, в частности, выполнение тактических задач и процедур командования и управления.

Arctic Challenge Exercise также представляет собой возможность разработать взаимодействие и оперативную совместимость между истребителями 4-го и 5-го поколений.

Сами военные учения будут продолжаться с 29 мая по 9 июня.

Заметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что "авиационная коалиция" для предоставления Украине западных истребителей будет сформирована в этом году.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал хорошие новости из Исландии, где начался саммит Совета Европы. По его словам, союзники вместе с Украиной работают над созданием международной коалиции истребителей.