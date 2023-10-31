Подружжя Байденів привітало дітлахів з Геловіном

Байден вітає дітей з Геловіном. Фото: скриншот

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та його дружина, перша леді країни, Джилл Байден у Білому домі привітали дітей напередодні дня Усіх Святих.

Про це повідомляє агенція Rеuters.

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У Білому домі вітали з Геловіном

Американский президент Джо Байден (в образі себе) та його дружина Джилл (у ролі кішки) у Білому домі привітали дітей з Геловіном.

З відео можна помітити, що хтось із дітей кинув подаровані цукерки назад у кошик, чиїсь цукерки американський лідер упустив.

Нагадаємо, під час Геловіну деякі люди одягаються у моторошні костюми, ходять по домівках і влаштовують гучні вечірки. Втім, є й ті, хто любить нагнати страху з нагоди Вечора усіх святих, тому обирають подивитися фільми жахів.