Супруги Байденов поздравили детей с Хэллоуином

Байден поздравляет детей с Хэллоуином. Фото: скриншот

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и его жена, первая леди страны, Джилл Байден в Белом доме поздравили детей накануне Всех Святых.

Об этом сообщает агентство Rеuters.

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Американский президент Джо Байден (в образе себя) и его жена Джилл (в качестве кошки) в Белом доме поздравили детей с Хэллоуином.

Из видео можно заметить, что кто-то из детей бросил подаренные конфеты обратно в корзину, чьи-то конфеты американский лидер уронил.

Напомним, во время Хэллоуина некоторые люди одеваются в жуткие костюмы, ходят по домам и устраивают громкие вечеринки. Впрочем, есть и те, кто любит нагнать страх по случаю Вечера всех святых, поэтому смотрят фильмы ужасов.