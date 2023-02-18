Втрати росії у війні: Ентоні Блінкен озвучив дані

"Погляньте, що путін зробив зі своєю країною": Блінкен озвучив втрати рф у війні
Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 200 тисяч своїх військових. Ще понад мільйон людей виїхали з рф, намагаючись уникнути мобілізації.
Про це під час Мюнхенської безпекової конференції сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.
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Дані про втрати рф
"Погляньте, що сталося, що путін зробив зі своєю країною. Близько 200 000 російських жертв в Україні за минулий рік. Понад мільйон росіян, які залишили країну, тому що не хочуть бути частиною цієї війни", — зазначив Блінкен.
Держсекретар США також нагадав, що тисячі компаній заморозили свій бізнес у росії.
Американський дипломат також наголосив, що й українці, й Захід зараз об'єднані як ніколи.
"Путін думав, що розділив НАТО, але сталося протилежне. За свою 30-річну політичну кар'єру я ніколи не бачив такого сильного і згуртованого Альянсу, який так готовий приймати нових членів", — сказав Блінкен.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, протягом останніх двох тижнів кількість підтверджених втрат росії у п'ять разів перевищила звичайні щотижневі цифри. ЗМІ вдалося встановити імена 14 709 російських військових, які загинули на війні в Україні.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на 18 лютого росія втратила у війні проти України понад 142 тисячі військових.