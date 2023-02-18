Втрати росії у війні: Ентоні Блінкен озвучив дані

Ентоні Блінкен

Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 200 тисяч своїх військових. Ще понад мільйон людей виїхали з рф, намагаючись уникнути мобілізації.

Про це під час Мюнхенської безпекової конференції сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

Дані про втрати рф

"Погляньте, що сталося, що путін зробив зі своєю країною. Близько 200 000 російських жертв в Україні за минулий рік. Понад мільйон росіян, які залишили країну, тому що не хочуть бути частиною цієї війни", — зазначив Блінкен.

Держсекретар США також нагадав, що тисячі компаній заморозили свій бізнес у росії.

Американський дипломат також наголосив, що й українці, й Захід зараз об'єднані як ніколи.

"Путін думав, що розділив НАТО, але сталося протилежне. За свою 30-річну політичну кар'єру я ніколи не бачив такого сильного і згуртованого Альянсу, який так готовий приймати нових членів", — сказав Блінкен.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, протягом останніх двох тижнів кількість підтверджених втрат росії у п'ять разів перевищила звичайні щотижневі цифри. ЗМІ вдалося встановити імена 14 709 російських військових, які загинули на війні в Україні.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 18 лютого росія втратила у війні проти України понад 142 тисячі військових.