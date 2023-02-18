Потери россии в войне: Энтони Блинкен озвучил данные

"Посмотрите, что путин сделал со своей страной": Блинкен озвучил потери рф в войне
Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины около 200 тысяч своих военных. Еще более миллиона людей уехали из России, пытаясь избежать мобилизации.
Об этом во время Мюнхенской конференции безопасности сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
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Данные о потерях рф
"Посмотрите, что произошло, что пути сделали со своей страной. Около 200 000 российских жертв в Украине за прошлый год. Более миллиона россиян, покинувших страну, потому что не хотят быть частью этой войны", — отметил Блинкен.
Госсекретарь США также напомнил, что тысячи компаний заморозили свой бизнес в россии.
Американский дипломат также отметил, что и украинцы, и Запад сейчас объединены как никогда.
"Путин думал, что разделил НАТО, но произошло обратное. За свою 30-летнюю политическую карьеру я никогда не видел столь сильного и сплоченного Альянса, который так готов принимать новых членов", — сказал Блинкен.
Напомним, по данным СМИ, за последние две недели количество подтвержденных потерь россии в пять раз превысило обычные еженедельные цифры. СМИ удалось установить имена 14 709 российских военных, погибших на войне в Украине.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 18 февраля россия потеряла в войне против Украины более 142 тысяч военных.