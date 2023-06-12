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Поляки стали менше підтримувати біженців з України, — результати дослідження

12 червня 2023 20:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Поляки стали менше підтримувати біженців з України, — результати дослідження
Підтримка поляків. Фото: Facebook/Adamyk.Public
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Поляки стали менше підтримувати українців. Все більше громадян цієї країни зазначають, що їхнє ставлення змінилося через "вимогливу позицію", яку мають переселенці. 

Про це стало відомо з останнього дослідження громадського сприйняття українських біженців та мігрантів, проведеного наприкінці травня — на початку червня Дослідницькою лабораторією Варшавського університету та Економічно-гуманітарною академією у Варшаві, пише Rzeczpospolita.

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Зменшення кількості підтримки

Зменшення кількості підтримки стосується майже всіх форм допомоги, крім освіти. 

"Ми все ще хочемо допомагати, у цьому переконані 85% респондентів, але вже не так рішуче і беззастережно, як роком раніше або навіть у січні цього року", — пояснив керівник проєкту Роберт Станішевський.

Протягом п'яти місяців кількість тих опитуваних, які вважають, що Польща має допомагати Україні під час війни, зменшилася з 62% до 42%. Наразі 35% поляків позитивно ставляться до допомоги, яку надає Польща; у січні таких людей було 47%.

Хто проти допомоги

20% поляків проти додаткової допомоги українцям. Відсоток тих, хто впевнено підтримує допомогу біженцям у Польщі, впав з 49% до 28%.

Крім того, зросла група тих, хто бажає повернення українців після закінчення війни до своєї країни. Про це говорять 70% поляків (у січні 2023 року таких було 53%).

Щодо соціальної допомоги

60% опитаних проти рівного доступу до пільг, які доступні полякам, а понад половина проти надання пільг (трік таких було 37%) та фінансування харчування та проживання українців (було 20%).

Також 39,4% опитуваних зауважили, що змінили своє ставлення до українців, найчастіше називаючи причиною "вимогливе ставлення" з їхнього боку.

"Найчастіше респонденти пояснювали це фразою "їм все повинно бути безкоштовно", — пояснив Станішевський.

Крім того, 14,5% зазначили, що "українці мають більше прав, ніж поляки". Проте, як наголосив президент Об'єднання українців у Польщі Мирослав Скурка, це "результат антиукраїнських думок, поширюваних у соціальних мережах", які ніхто не придушує.

Нагадаємо, раніше у Польщі грабіжники обікрали потяги з боєприпасами, які прямували в Україну. Інцидент стався на залізничній станції у Венглінці біля Згожельца (Нижня Сілезія).

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