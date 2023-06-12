Поляки стали меньше поддерживать беженцев из Украины, — результаты исследования

Поддержка поляков. Фото: Facebook/Adamyk.Public

Поляки стали меньше поддерживать украинцев. Все больше граждан этой страны отмечают, что их отношение изменилось из-за "требовательной позиции"т переселенцев.

Об этом стало известно из последнего исследования общественного восприятия украинских беженцев и мигрантов, проведенного в конце мая — начале июня Исследовательской лабораторией Варшавского университета и Экономической гуманитарной академией в Варшаве, пишет Rzeczpospolita.

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Уменьшение количества поддержки

Уменьшение количества поддержки касается почти всех форм помощи, кроме образования.

"Мы все еще хотим помогать, в этом убеждены 85% респондентов, но уже не так решительно и безоговорочно, как годом ранее или даже в январе этого года", — объяснил руководитель проекта Роберт Станишевский.

В течение пяти месяцев количество опрашиваемых, которые считают, что Польша должна помогать Украине во время войны, уменьшилось с 62% до 42%. Сейчас 35% поляков положительно относятся к помощи, оказываемой Польшей; в январе таких людей было 47%.

Кто против помощи

20% поляков против дополнительной помощи украинцам. Процент тех, кто уверенно поддерживает помощь беженцам в Польше, упал с 49 до 28%.

Кроме того, возросла группа желающих возвращения украинцев после окончания войны в свою страну. Об этом говорят 70% поляков (в январе 2023 года таких было 53%).

Касательно социальной помощи

60% опрошенных против равного доступа к льготам, которые доступны полякам, а более половины против предоставления льгот (в прошлом году таких было 37%) и финансирования питания и проживания украинцев (было 20%).

Также 39,4% опрашиваемых отметили, что изменили свое отношение к украинцам, чаще называя причиной "требовательного отношения" с их стороны.

"Зачастую респонденты объясняли это фразой "им все должно быть бесплатно", — добавил Станишевский.

Кроме того, 14,5% отметили, что "украинцы имеют больше прав, чем поляки". Однако, как отметил президент Объединения украинцев в Польше Мирослав Скурка, это "результат антиукраинских мнений, распространяемых в социальных сетях", которые никто не подавляет.

Напомним, ранее в Польше грабители обокрали направляющиеся в Украину поезда с боеприпасами. Инцидент произошел на железнодорожной станции в Венглинцы возле Згожельца (Нижняя Силезия).