Поліцейський у Лондоні погрожував зброєю дитині через водяний пістолет

Поліція Лондона. Фото: відкриті джерела

Столичний відділок поліції Лондона приніс публічні вибачення за літній інцидент з дитиною. Йдеться про випадок липня 2023 року, коли 13-ти річного хлопчика затримала поліція за ігри з водяним пістолетом.

Повідомляє The Guardian.

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Поліція вибачилася за інцидент, коли на хлопчика одягли наручники, і, за словами його матері, побили його. Столичний відділок визнав, що 13-річного хлопчика, який грав із водяним пістолетом, озброєні поліцейські збили з велосипеда, повалили на землю та націлили на нього автомати.

Його мати зазначила, що саме расова приналежність призвела до поводження з ним таким чином: арешт за підозрою у наявності вогнепальної зброї.

Поліція натомість заявила, що її викликали за повідомленням про зброю на вулиці, і відповідно вони зобов’язані розглядати всю вогнепальну зброю як небезпечну, доки не буде доведено протилежне.

"Це був глибокий травматичний досвід для нього, для мене та для нашої родини в цілому. Чому це сталося? За те, що грався з яскравим пластиковим водяним пістолетом на вулиці позаду нашого будинку? За те, що він темношкірий хлопчик? Я знаю, і поліція знає, що вони б не поводилися з моїм сином так, якби він був білим 13-річним хлопчиком", — розказала матір.

Родина хлопчика хоче, щоб його особистість не розкривалася, аби не травмувати зайвий раз його психіку.

Поліцейський Джеймс Конвей приніс свої вибачення родині.

"Ми знаємо, що це може викликати стурбованість громадськості, і ми хочемо допомогти громадськості зрозуміти, чому ми відреагували саме так. Незабаром після цього я вибачився перед його родиною", — зазначив Конвей.

Він додав, що поліція погодилася переглянути пропоновано підтримку захисту під керівництвом незалежного партнерства і захисту дітей, з метою винести уроки з цього інциденту.

Нагадаємо, у столиці Великої Британії пройшла масштабна акція протесту на підтримку жителів Палестини.