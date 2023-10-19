Полицейский в Лондоне угрожал оружием ребенку из-за водяного пистолета

Полиция Лондона. Фото: открытые источники

Столичное отделение полиции Лондона принесло публичные извинения за летний инцидент с ребенком. Речь идет о случае июля 2023 года, когда 13-летнего мальчика задержала полиция за игры с водяным пистолетом.

Сообщает The Guardian.

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Полиция принесла извинения за инцидент, когда на мальчика надели наручники, и, по словам его матери, избили его. Столичное отделение признало, что 13-летнего мальчика, игравшего с водяным пистолетом, вооруженные полицейские сбили с велосипеда, повалили на землю и нацелили на него автоматы.

Его мать отметила, что именно расовая принадлежность привела к обращению с ним следующим образом: арест по подозрению в наличии огнестрельного оружия.

Полиция заявила, что ее вызвали по сообщению об оружии на улице, и соответственно они обязаны рассматривать все огнестрельное оружие как опасное, пока не будет доказано обратное.

"Это был глубокий травматический опыт для него, для меня и для нашей семьи в целом. Почему это произошло? За то, что играл с ярким пластиковым водяным пистолетом на улице позади нашего дома? За то, что он темнокожий мальчик? Я знаю, и полиция знает, что они бы не обращались с моим сыном так, будь он белым 13-летним мальчиком" , — рассказала мать.

Семья мальчика хочет, чтобы его личность не раскрывалась, чтобы не травмировать лишний раз его психику.

Полицейский Джеймс Конвей принес свои извинения семье.

"Мы знаем, что это может вызвать обеспокоенность общественности, и мы хотим помочь общественности понять, почему мы отреагировали именно так. Вскоре после этого я извинился перед его семьей" , — отметил Конвей.

Он добавил, что полиция согласилась пересмотреть предлагаемую поддержку защиты под руководством независимого партнерства и защиты детей с целью извлечь уроки из этого инцидента.

Напомним, в столице Великобритании прошла масштабная акция протеста в поддержку жителей Палестины.