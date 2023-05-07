Поліція Берліна оскаржить рішення суду щодо використання прапорів РФ 9 травня

Поліцейські в Берліні. Фото: REUTERS/Christian Mang

Адміністративний суд в Берліні дозволив використовувати російські прапори 8 та 9 травня. Поліцейські хочуть оскаржити таке рішення.

Про це повідомляє RBB.

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Російські прапори в Берліні

В поліції розповіли, що напередодні 8 та 9 травня Берлінський адміністративний суд дозволив демонстрацію російських прапорів і символіки. Зокрема, це стосується заходу, запланованого на 9 травня на вулиці 17 червня.

Поліція подала апеляцію на це рішення до Вищого адміністративного суду.

Прапор України в Берліні

Спочатку поліція заборонила вивішувати російські та українські прапори і символіку біля радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенгольцер-Хайде на дні пам'яті 8 і 9 травня.

Однак адміністративний суд у п'ятницю, 5 травня, вже скасував заборону на українську символіку. Берлінська поліція не оскаржувала це рішення.

Потім, пізно ввечері в суботу, 6 травня, була скасована заборона на російську символіку для заходу 9 травня. У цьому випадку адміністративний суд також виніс рішення проти загального порядку.

Поліція побоюється сутичок

Оскільки Росія напала на Україну і обидві країни перебувають у стані війни, існували побоювання щодо конфліктів під час святкування річниці. Поліція виправдовувала свій загальний наказ тим, що хотіла забезпечити "гідне вшанування пам'яті загиблих воїнів колишньої радянської армії".

Нагадаємо, у Берліні в дні пам’яті загиблих у Другій світовій війні забороняли використання українських прапорів біля радянських пам’ятників. Разом з тим, поліція забороняла і використання російської символіки.

Також ми писали, що традиційного прийому в Кремлі 9 травня цього року не буде. Остання така зустріч відбулася 2019 року.