Полиция Берлина обжалует решение суда по использованию флагов РФ 9 мая

Полицейские в Берлине. Фото: REUTERS/Christian Mang

Административный суд в Берлине разрешил использовать российские флаги 8 и 9 мая. Полицейские хотят оспорить такое решение.

Об этом сообщает RBB.

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Российские флаги в Берлине

В полиции рассказали, что в преддверии 8 и 9 мая Берлинский административный суд разрешил демонстрацию российских флагов и символики. В частности, это касается мероприятия, которое запланировано на 9 мая на улице 17 июня.

Полиция подала апелляцию на это решение в Высший административный суд.

Флаг Украины в Берлине

Сначала полиция запретила вывешивать российские и украинские флаги и символику возле советских мемориалов в Трептове, Тиргартене и Шенгольцер-Хайде на дни памяти 8 и 9 мая.

Однако административный суд в пятницу, 5 мая, уже отменил запрет на украинскую символику. Берлинская полиция не оспаривала это решение.

Затем поздно вечером в субботу, 6 мая, был отменен запрет на российскую символику для мероприятия 9 мая. В этом случае административный суд также принял решение против общего порядка.

Полиция опасается столкновений

Поскольку Россия напала на Украину и обе страны находятся в состоянии войны, существовали опасения по поводу конфликтов во время празднования годовщины. Полиция оправдывала свой общий приказ тем, что хотела обеспечить "достойное оказание почестей памяти погибших воинов бывшей советской армии".

Напомним, в Берлине в дни памяти погибших во Второй мировой войне запрещалось использование украинских флагов возле советских памятников. Вместе с тем полиция запрещала и использование российской символики.

Также мы писали, что традиционного приема в Кремле 9 мая этого года не будет. Последняя подобная встреча состоялась в 2019 году.