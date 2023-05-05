У Кремлі скасували традиційний прийом Путіна на 9 травня

Репетиція параду в Москві 4 травня. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Традиційного прийому в Кремлі 9 травня цього року не буде. Остання така зустріч відбулася 2019 року.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Традиційного прийому на 9 травня у Кремлі не буде

РосЗМІ нагадали, що в День Перемоги, який у РФ відзначають 9 травня, Путін традиційно зустрічався в Кремлі з ветеранами Великої Вітчизняної війни. На заході російський диктатор виголошував промову і вручав нагороди.

Остання така зустріч відбулася 2019 року. У 2020 і 2021 роках прийом скасували у зв'язку з пандемією коронавірусу, минулого року він також не відбувся.

Нагадаємо, у ніч проти 3 травня на Кремль сталась атака безпілотником.

Натомість у Москві залишаються плани провести парад на 9 травня на Червоній площі. Президент РФ Володимир Путін братиме в ньому участь. Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Проте аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російська влада, ймовірно, використає удар безпілотника по Кремлю, щоб збільшити кількість скасувань парадів до Дня Перемоги 9 травня.