США заперечують причетність до нападу безпілотника на Кремль

Координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі. Фото: Reuters

Білий дім заперечує будь-яку причетність до передбачуваної атаки безпілотника на Кремль, яка трапилась в ніч проти 3 травня.

Про це сказав координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі, пише The Guardian.

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"Ми не мали до цього відношення", — сказав Кірбі.

Зазначимо, раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що за інцидентом з безпілотником над Кремлем стоять США. За його словами, Росія знає, що "рішення про такі теракти приймаються у Вашингтоні", а Київ "просто їх виконує".

Він додав, що "за цією атакою точно стоїть Вашингтон, ми знаємо про це", хоча він не надав жодних доказів на підтвердження своїх заяв.

Що передувало

Напередодні пресслужба Володимира Путіна повідомила, що в ніч проти 3 травня Україна намагалася завдати удару по Кремлю. При цьому російські військові та спецслужби нібито зуміли підбити два українські безпілотники.

"Кремль розцінює спробу удару київським режимом як сплановану терористичну акцію та замах на президента РФ напередодні Дня Перемоги. Росія залишає за собою право відповісти на спробу удару по Кремлю де і коли вважатиме за потрібне", — цитує ТАСС повідомлення кремлівської пресслужби.

Незадовго міністерство закордонних справ РФ пригрозило Україні за нічну атаку дронами, а в мережі з'явились кадри "прильоту" БпЛА по Кремлю.

Нагадаємо, у Росії не забарились з відповіддю на так звану "атаку". За словами заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, після "теракту", під яким, ймовірно, мається на увазі атака безпілотників на Кремль, у Росії не залишилося інших варіантів, крім "фізичного усунення Зеленського і його кліки".

У російському МЗС також "впевнені", що до цієї "атаки" причетна Україна і заявили, що усіх винних в ударах по Кремлю буде знайдено, на них чекає невідворотне покарання. За словами представників, терористична та диверсійна діяльність ЗСУ безпрецедентно набирає обертів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росія могла самостійно інсценувати атаку БпЛА на Кремль. РФ, ймовірно, намагається створити умови для ширшої суспільної мобілізації для війни проти України. Декілька індикаторів вказують на те, що удар був здійснений всередині країни і цілеспрямовано підлаштований.