США отрицают причастность к нападению беспилотника на Кремль

Координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби. Фото: Reuters

Белый дом отрицает любую причастность к предполагаемой атаке беспилотника на Кремль, которая произошла в ночь на 3 мая.

Об этом сказал координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби, пишет The Guardian.

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"Мы не имели к этому отношения", — сказал Кирби.

Отметим, ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что за инцидентом с беспилотником над Кремлем стоят США. По его словам, Россия знает, что "решения о таких терактах принимаются в Вашингтоне", а Киев "просто их выполняет".

Он добавил, что "за этой атакой точно стоит Вашингтон, мы знаем об этом", хотя он не предоставил никаких доказательств в подтверждение своих заявлений.

Что предшествовало

Накануне пресс-служба Владимира Путина сообщила, что в ночь на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю. При этом российские военные и спецслужбы якобы сумели подбить два украинских беспилотника.

"Кремль расценивает попытку удара киевским режимом как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ накануне Дня Победы. Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю где и когда сочтет нужным", — цитирует ТАСС сообщение кремлевской пресс-службы.

Незадолго министерство иностранных дел РФ пригрозило Украине за ночную атаку дронами, а в сети появились кадры "прилета" БпЛА по Кремлю.

Напомним, в России не замедлили ответить на так называемую "атаку". По словам заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, после "теракта", под которым, вероятно, подразумевается атака беспилотников на Кремль, у России не осталось других вариантов, кроме "физического устранения Зеленского и его клики".

В российском МИД также "уверены", что к этой "атаке" причастна Украина, и заявили, что все виновные в ударах по Кремлю будут найдены, их ждет неотвратимое наказание. По словам представителей, террористическая и диверсионная деятельность ВСУ беспрецедентно набирает обороты.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что Россия могла самостоятельно инсценировать атаку БпЛА на Кремль. РФ, вероятно, пытается создать условия для более широкой общественной мобилизации для войны против Украины. Несколько индикаторов указывают на то, что удар был совершен внутри страны и целенаправленно подстроен.