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В Кремле отменили традиционный прием Путина на 9 мая

5 мая 2023 17:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Кремле отменили традиционный прием Путина на 9 мая
Репетиция парада в Москве 4 мая. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Традиционного приёма в Кремле 9 мая этого года не будет. Последняя подобная встреча состоялась в 2019 году.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Традиционного приема на 9 мая в Кремле не будет

РосСМИ напомнили, что в День Победы, отмечаемый в РФ 9 мая, Путин традиционно встречался в Кремле с ветеранами Великой Отечественной войны. При встрече российский диктатор произносил речь и вручал награды.

Последняя подобная встреча состоялась в 2019 году. В 2020 и 2021 годах прием был отменен в связи с пандемией коронавируса, в прошлом году он также не состоялся.

Напомним, в ночь на 3 мая на Кремль произошла атака беспилотником.

В Москве же остаются планы провести парад на 9 мая на Красной площади. Президент РФ Владимир Путин будет в нем участвовать. Об этом сообщил спикер Путина Дмитрий Песков.

Однако аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российские власти, вероятно, используют удар беспилотника по Кремлю, чтобы увеличить количество отмен парадов ко Дню Победы 9 мая.

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