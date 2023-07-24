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"Полоскотала" груди Батьківщині-Матері: у РФ затримали дівчину за паплюження пам'ятника

24 липня 2023 13:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Полоскотала" груди Батьківщині-Матері: у РФ затримали дівчину за паплюження пам'ятника
Монумент Бутьківщині-Метарі у Волгограді. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У РФ дівчина оприлюднила у мережі відео, на якому нібито "лоскоче" бюст монументу Батьківщині-Матері, наспівуючи водночас циркову мелодію. Поліція затримала її за паплюження пам'ятника. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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"Полоскотала" груди Батьківщині-Матері

Повідомляється, що йдеться про 23-річну Олену Агафонову, яку звинувачують у розміщенні "непристойних відео" в Instagram із монументом у Волгограді. 

Як кажуть росЗМІ, росіянка вибачилась та розповіла, що "кається" у вчиненому. 

"Я приношу свої найглибші вибачення всім, кого хоч якось зачепила ця історія, надалі буду уважніше ставитися до того, що публікую. Мені дуже шкода, що так вийшло. Правда затупила, за що каюся", — сказала вона.

І додала, що є патріоткою своєї країни.

Однак, поліцію це не розчулило. Дівчині загрожує штраф до 40 тисяч, виправні роботи до року або арешт на строк до трьох місяців.

Нагадаємо, у Росії розпочали блокувати онлайн-енциклопедію "Вікіпедію". Деякі росіяни стверджують про нібито "збій у роботі". 

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