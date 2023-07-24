"Пощекотала" грудь Родине-Матери: в РФ задержали девушку за осквернение памятника

Монумент Бутьківщини-Метари в Волгограде. Фото: росСМИ

В РФ девушка обнародовала в сети видео, на котором якобы "щекочет" бюст монумента Родине-Матери, напевая одновременно цирковую мелодию. Полиция задержала ее за осквернение памятника.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Сообщается, что речь идет о 23-летней Елене Агафоновой, обвиняемой в размещении "непристойных видео" в Instagram с монументом в Волгограде.

Как говорят росСМИ, россиянка извинилась и рассказала, что "кается" в содеянном.

"Я приношу свои глубочайшие извинения всем, кого хоть как-то зацепила эта история, в дальнейшем буду внимательнее относиться к тому, что публикую. Мне очень жаль, что так получилось. Правда затупила, за что каюсь", — сказала она.

И добавила, что является патриоткой своей страны.

Однако полицию это не растрогало. Девушке грозит штраф до 40 тысяч, исправительные работы до года или арест сроком до трех месяцев.

Напомним, в России начали блокировать онлайн-энциклопедию "Википедия". Некоторые россияне утверждают о якобы "сбое в работе".