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"Пощекотала" грудь Родине-Матери: в РФ задержали девушку за осквернение памятника

24 июля 2023 13:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Пощекотала" грудь Родине-Матери: в РФ задержали девушку за осквернение памятника
Монумент Бутьківщини-Метари в Волгограде. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В РФ девушка обнародовала в сети видео, на котором якобы "щекочет" бюст монумента Родине-Матери, напевая одновременно цирковую мелодию. Полиция задержала ее за осквернение памятника.

Об этом сообщают РосСМИ.

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"Пощекотала" грудь Родине-Матери

Сообщается, что речь идет о 23-летней Елене Агафоновой, обвиняемой в размещении "непристойных видео" в Instagram с монументом в Волгограде.

Как говорят росСМИ, россиянка извинилась и рассказала, что "кается" в содеянном.

"Я приношу свои глубочайшие извинения всем, кого хоть как-то зацепила эта история, в дальнейшем буду внимательнее относиться к тому, что публикую. Мне очень жаль, что так получилось. Правда затупила, за что каюсь", — сказала она.

И добавила, что является патриоткой своей страны.

Однако полицию это не растрогало. Девушке грозит штраф до 40 тысяч, исправительные работы до года или арест сроком до трех месяцев.

Напомним, в России начали блокировать онлайн-энциклопедию "Википедия". Некоторые россияне утверждают о якобы "сбое в работе".

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