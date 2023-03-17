Польща домовилася про закупівлю у США 800 протитанкових ракет Hellfire

Ракетами Hellfire зазвичай озброюються гелікоптери Apach

Держдепартамент США схвалив продаж Польщі ракет Hellfire. Всього Польща закупить 800 таких ракет.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Подробиці

Міністр повідомив, що Держдепартамент США схвалив продаж Польщі 800 ракет Hellfire для встановлення на польські військові гелікоптери. Угоду має ще схвалити Конгрес США.

🇺🇸Departament Stanu wyraził zgodę na zakup przez Polskę 800 rakiet HELLFIRE, w które zostaną wyposażone 🇵🇱śmigłowce

wsparcia AW149. Integracji rakiet ze śmigłowcami dokona @PZLSwidnik.

Czekamy na notyfikację Kongresu Stanów Zjednoczonych. pic.twitter.com/CS7qq4CKAW — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) March 16, 2023

За даними Агентства зі співробітництва в галузі оборони та безпеки, яке перебуває в підпорядкуванні Пентагону, сума контракту на постачання ракет становить $150 млн. У його межах Польща отримає також чотири навчальні ракети M36, технічну, логістичну та програмну підтримку та забезпечення запасними частинами, повідомляє PolskieRadio24.

Що це за зброя

AGM-114R2 Hellfire – один з новітніх варіантів сімейства протитанкових ракет з самонаведенням класу "повітря-земля".

Зазвичай ними озброюються гелікоптери Apach, але пускові установки можуть бути адаптовані й для інших моделей ударних гелікоптерів.

Нагадаємо, 16 березня, стало відомо, що міністри оборони Польщі та Словаччини обговорили створення нової коаліції на підтримку України. Метою цієї коаліції є передача Україні бойових літаків.

Міністр оборони Польщі Матеуш Блащак заявив, що йдеться про передачу Збройним силам України колишніх радянських винищувачів МіГ-29.

Словацькі ЗМІ, своєю чергою, писали, що уряд цієї країни хоче передати силами оборони України 13 таких літаків.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що передача винищувачів МіГ-29 від Польщі до України не вплине на позицію США щодо постачання винищувачів F-16. Це підтверджує, що США не змінять свого рішення про постачання F-16 на підставі цієї події.