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Польша договорилась о закупке у США 800 противотанковых ракет Hellfire

17 марта 2023 09:15
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Ракетами Hellfire обычно вооружаются вертолеты Apach
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Госдепартамент США одобрил продажу Польши ракет Hellfire. Всего Польша закупит 800 таких ракет.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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Подробности

Министр сообщил, что Госдепартамент США одобрил продажу Польши 800 ракет Hellfire для установки на польские военные вертолеты. Соглашение должен одобрить Конгресс США.

По данным Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности, которое находится в ведении Пентагона, сумма контракта на поставку ракет составляет 150 млн долларов. В его пределах Польша получит также четыре обучающие ракеты M36, техническую, логистическую и программную поддержку и обеспечение запасными частями, сообщает PolskieRadio24.

Что это за оружие

AGM-114R2 Hellfire — один из новейших вариантов семейства противотанковых ракет с самонаведением класса "воздух-земля".

Обычно ими вооружаются вертолеты Apach, но пусковые установки могут быть адаптированы и для других моделей ударных вертолетов.

Напомним, 16 марта стало известно, что министры обороны Польши и Словакии обсудили создание новой коалиции в поддержку Украины. Целью этой коалиции является передача Украине боевых самолетов.

Министр обороны Польши Матеуш Блащак заявил, что речь идет о передаче Вооруженным силам Украины бывших советских истребителей МиГ-29.

Словацкие СМИ, в свою очередь, писали, что правительство этой страны хочет передать силами обороны Украины 13 таких самолетов.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что передача истребителей МиГ-29 от Польши в Украину не повлияет на позицию США по поставкам истребителей F-16. Это подтверждает, что США не изменят своего решения о поставках F-16 из-за этого события.

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