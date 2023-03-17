Польша договорилась о закупке у США 800 противотанковых ракет Hellfire

Ракетами Hellfire обычно вооружаются вертолеты Apach

Госдепартамент США одобрил продажу Польши ракет Hellfire. Всего Польша закупит 800 таких ракет.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Подробности

Министр сообщил, что Госдепартамент США одобрил продажу Польши 800 ракет Hellfire для установки на польские военные вертолеты. Соглашение должен одобрить Конгресс США.

🇺🇸Departament Stanu wyraził zgodę na zakup przez Polskę 800 raket HELLFIRE, w które zostaną wyposażone 🇵🇱śmigłowce

wsparcia AW149. Integracji raket ze śmigłowcami dokona @PZLSwidnik .

Чекамы на notyfikację Kongresu Stanów Zjednoczonych. pic.twitter.com/CS7qq4CKAW — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) 16 марта 2023

По данным Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности, которое находится в ведении Пентагона, сумма контракта на поставку ракет составляет 150 млн долларов. В его пределах Польша получит также четыре обучающие ракеты M36, техническую, логистическую и программную поддержку и обеспечение запасными частями, сообщает PolskieRadio24.

Что это за оружие

AGM-114R2 Hellfire — один из новейших вариантов семейства противотанковых ракет с самонаведением класса "воздух-земля".

Обычно ими вооружаются вертолеты Apach, но пусковые установки могут быть адаптированы и для других моделей ударных вертолетов.

Напомним, 16 марта стало известно, что министры обороны Польши и Словакии обсудили создание новой коалиции в поддержку Украины. Целью этой коалиции является передача Украине боевых самолетов.

Министр обороны Польши Матеуш Блащак заявил, что речь идет о передаче Вооруженным силам Украины бывших советских истребителей МиГ-29.

Словацкие СМИ, в свою очередь, писали, что правительство этой страны хочет передать силами обороны Украины 13 таких самолетов.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что передача истребителей МиГ-29 от Польши в Украину не повлияет на позицию США по поставкам истребителей F-16. Это подтверждает, что США не изменят своего решения о поставках F-16 из-за этого события.