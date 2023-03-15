У Польщі затримали шістьох російських диверсантів: подробиці
Польські спецслужби виявили та нейтралізували шпигунську мережу, яка працювала на росію та готувала диверсії у Польщі. Російські диверсанти планували теракти на залізниці.
Про це повідомляє видання RMF FM.
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Що відомо
За даними видання, співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали у цій справі шестеро осіб, а у зв'язку з їхньою діяльністю мережі на залізничних коліях та на об'єктах критичної інфраструктури країни запроваджено режим підвищеної готовності.
Агенти ABW затримали підозрюваних у зв'язку з виявленням на важливих маршрутах та залізничних вузлах прихованих камер, які фіксували рух на коліях та передавали зображення до мережі.
Зазначається, що переважно йдеться про ділянки залізничних колій у Підкарпатському воєводстві, зокрема в районі аеропорту Ясенка під Жешувом. Це основний пункт перевалки західної зброї та боєприпасів для України.
Нагадаємо, раніше у розвідці Нідерландів повідомили, що росія намагається скласти картку постачання енергоносіїв до Голландії. За словами директора служби військової розвідки Яна Свілленса, росія хоче знати, де можна здійснювати диверсії.
До слова, воєнна розвідка України фіксує активізацію руху опору в рф. Російські партизани влаштовують диверсії на об'єктах залізничної інфраструктури.