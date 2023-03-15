В Польше задержаны шесть российских диверсантов: подробности

Польские спецслужбы предотвратили диверсии на железной дороге

Польские спецслужбы обнаружили и нейтрализовали шпионскую сеть, работавшую на россию и готовившую диверсии в Польше. Российские диверсанты планировали теракты на железной дороге.

Об этом сообщает издание RMF FM.

Что известно

По данным издания, сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали по этому делу шесть человек, а в связи с их деятельностью сети на железнодорожных путях и на объектах критической инфраструктуры страны введен режим повышенной готовности.

Агенты ABW задержали подозреваемых в связи с обнаружением на важных маршрутах и железнодорожных узлах скрытых камер, которые фиксировали движение на путях и передавали изображения в сеть.

В основном речь идет об участках железнодорожных путей в Подкарпатском воеводстве, в частности в районе аэропорта Ясенко под Жешувом. Это основополагающий пункт перевалки западного оружия и боеприпасов для Украины.

Напомним, ранее в разведке Нидерландов сообщили, что россия пытается составить карту поставки энергоносителей в Голландию. По словам директора службы военной разведки Яна Свилленса, россия хочет знать, где можно совершать диверсии.

Кстати, военная разведка Украины фиксирует активизацию движения сопротивления в россии. Российские партизаны устраивают диверсии на объектах железнодорожной инфраструктуры.