В Польше задержаны шесть российских диверсантов: подробности
Польские спецслужбы обнаружили и нейтрализовали шпионскую сеть, работавшую на россию и готовившую диверсии в Польше. Российские диверсанты планировали теракты на железной дороге.
Об этом сообщает издание RMF FM.
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Что известно
По данным издания, сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали по этому делу шесть человек, а в связи с их деятельностью сети на железнодорожных путях и на объектах критической инфраструктуры страны введен режим повышенной готовности.
Агенты ABW задержали подозреваемых в связи с обнаружением на важных маршрутах и железнодорожных узлах скрытых камер, которые фиксировали движение на путях и передавали изображения в сеть.
В основном речь идет об участках железнодорожных путей в Подкарпатском воеводстве, в частности в районе аэропорта Ясенко под Жешувом. Это основополагающий пункт перевалки западного оружия и боеприпасов для Украины.
Напомним, ранее в разведке Нидерландов сообщили, что россия пытается составить карту поставки энергоносителей в Голландию. По словам директора службы военной разведки Яна Свилленса, россия хочет знать, где можно совершать диверсии.
Кстати, военная разведка Украины фиксирует активизацию движения сопротивления в россии. Российские партизаны устраивают диверсии на объектах железнодорожной инфраструктуры.