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Польща допоможе із навчанням українських пілотів на F-16, — Дуда

23 червня 2023 14:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Польща допоможе із навчанням українських пілотів на F-16, — Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна могла б допомогти українським пілотам з навчаннями на західних винищувачах F-16. Польща має такі літаки та персонал з досвідом їх обслуговуванням.

Про це Анджей Дуда сказав в інтерв'ю Еспресо.

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"Ми також пропонуємо наші тренування, коли йдеться про літаки F-16. Адже, як ви знаєте, у нас є певний пул літаків F-16, і у нас є пілоти, які вже мають великий досвід роботи на F-16, літали на них у різних місцях, не лише в Польщі", — заявив Дуда.

Польський лідер сподівається, що це сприятиме перемозі України та допоможе дати відсіч Росії. 

"Ми також відправили в Україну мільйони наборів амуніції, карабіни, надіслали САУ "Краб", відправили бронетехніку, понад 300 танків з наших ресурсів, наші "МіГ-29", що були ще в нас у наявності. Ці літаки мали велику перевагу в тому, що українські пілоти могли одразу літати, без жодних навчань. Так, ми підтримували, підтримуємо І будемо підтримувати Україну", — наголосив президент Польщі. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент Республіки Польща Анджей Дуда на зустрічі з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцом заявив про те, що Україну треба максимально швидко приєднати до НАТО. Лідери Німеччини та Франції були обережнішими у висловлюваннях.

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