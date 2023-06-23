Польща допоможе із навчанням українських пілотів на F-16, — Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: google.com

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна могла б допомогти українським пілотам з навчаннями на західних винищувачах F-16. Польща має такі літаки та персонал з досвідом їх обслуговуванням.

Про це Анджей Дуда сказав в інтерв'ю Еспресо.

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"Ми також пропонуємо наші тренування, коли йдеться про літаки F-16. Адже, як ви знаєте, у нас є певний пул літаків F-16, і у нас є пілоти, які вже мають великий досвід роботи на F-16, літали на них у різних місцях, не лише в Польщі", — заявив Дуда.

Польський лідер сподівається, що це сприятиме перемозі України та допоможе дати відсіч Росії.

"Ми також відправили в Україну мільйони наборів амуніції, карабіни, надіслали САУ "Краб", відправили бронетехніку, понад 300 танків з наших ресурсів, наші "МіГ-29", що були ще в нас у наявності. Ці літаки мали велику перевагу в тому, що українські пілоти могли одразу літати, без жодних навчань. Так, ми підтримували, підтримуємо І будемо підтримувати Україну", — наголосив президент Польщі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент Республіки Польща Анджей Дуда на зустрічі з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцом заявив про те, що Україну треба максимально швидко приєднати до НАТО. Лідери Німеччини та Франції були обережнішими у висловлюваннях.