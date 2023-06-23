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Польша поможет с обучением украинских пилотов на F-16, — Дуда

23 июня 2023 14:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Польша поможет с обучением украинских пилотов на F-16, — Дуда
Президент Польши Анджей Дуда. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна могла бы помочь украинским пилотам с учениями на западных истребителях F-16. У Польши есть такие самолеты и персонал с опытом их обслуживания.

Об этом Анджей Дуда сказал в интервью Эспрессо.

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"Мы также предлагаем наши тренировки, когда речь идет о самолетах F-16. Ведь, как вы знаете, у нас есть определенный пул самолетов F-16, и у нас есть пилоты, уже имеющие большой опыт работы на F-16, летали на ных в разных местах, не только в Польше", — заявил Дуда.

Польский лидер надеется, что это будет способствовать победе Украины и поможет дать отпор России.

"Мы также отправили в Украину миллионы наборов амуниции, карабины, прислали САУ "Краб", отправили бронетехнику, более 300 танков с наших ресурсов, наши "МиГ-29", которые были у нас еще в наличии. Эти самолеты имели большое преимущество в том, что украинские пилоты могли сразу летать, без всяких учений. Да, мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Украину", — подчеркнул президент Польши.

Напомним, ранее мы писали, что президент Республики Польша Анджей Дуда на встрече с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцом заявил о том, что Украину нужно максимально быстро присоединить к НАТО. Лидеры Германии и Франции были более осторожны в высказываниях.

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