Польща довічно засудить 20-річного українця: деталі

Заарештований українець та польські поліціянти. Фото: Policja w Wolsztynie

У Польщі 20-річному громадянину України загрожує довічне ув'язнення через вбивство 45-річного поляка. Конфлікт між чоловіками стався біля одного із магазинів.

Про це повідомляє польський телеканал tvn24.pl.

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Версії суперечки різні

20-річний громадянин України, який легально проживав і працював у Польщі, відповідатиме перед польським законодавством за вбивство 45-річного поляка та побиття його 37-річного знайомого. Бійка сталася у селі Нова Весь Великопольського воєводства.

"Він дав пояснення, визнав, що завдав 45-річному чоловікові тілесних ушкоджень, але заперечив, що хотів його вбити", — розповіла заступниця окружного прокурора у Вольштині Магдалена Каспшак.

Польська поліція встановила, що 45-річний чоловік отримав кілька ударів кулаком в обличчя, впав і вдарився головою. Лікарі швидкої, яких прибули на місце, намагалися реанімувати чоловіка, але безуспішно. У 37-річного чоловіка діагностували травму виличної кістки, його доправили до лікарні у Вольштині, його життю нічого не загрожує. В його організмі виявили 2 проміле алкоголю.

Свідком інциденту був 18-річний знайомий підозрюваного, також українець. Версії бійки суперечливі, тому сторона обвинувачення не розкриває мотивів злочину.

Зазначається, що всі троє учасників бійки були нетверезі. Стан тверезості загиблого поляка визначить токсикологічна експертиза після розтину.

"Це трагедія. Для обох сторін", — говорить речник поліції у Вольштині Войцех Адамчик.

За вбивство 20-річному громадянину України загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що раніше у Польщі стався напад на українку та її п'ятирічну доньку. Нападники кидали в дитину пляшки з-під пива, а жінці погрожували вбити її та її дочку. А нещодавно мережу сколихнуло відео, як польські правоохоронці у Вроцлавському витверезнику вбили українця.