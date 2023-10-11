Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Польша пожизненно засудит 20-летнего украинца: детали arrow

Польша пожизненно засудит 20-летнего украинца: детали

11 октября 2023 21:51
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Польша пожизненно засудит 20-летнего украинца: детали
Арестованный украинец и польские полицейские. Фото: Policja w Wolsztynie
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Польше 20-летнему гражданину Украины грозит пожизненное заключение из-за убийства 45-летнего поляка. Конфликт между мужчинами произошел возле одного из магазинов.

Об этом сообщает польский телеканал tvn24.pl.

Читайте также:

Разные версии потасовки

20-летний гражданин Украины, легально проживавший и работавший в Польше, будет отвечать перед польским законодательством за убийство 45-летнего поляка и избиение его 37-летнего знакомого. Драка произошла в селе Нова Весь Великопольского воеводства.

"Он дал объяснение, признал, что нанес 45-летнему мужчине телесные повреждения, но возразил, что хотел его убить", — рассказала заместитель окружного прокурора в Вольштыне Магдалена Каспшак.

Польская полиция установила, что 45-летний мужчина получил несколько ударов кулаком в лицо, упал и ударился головой. Прибывшие на место врачи скорой пытались реанимировать мужчину, но безуспешно. У 37-летнего мужчины диагностировали травму скуловой кости, его доставили в больницу в Вольштыне, его жизни ничего не угрожает. В его организме обнаружили 2 промилле алкоголя.

Свидетелем инцидента был 18-летний знакомый подозреваемого, тоже украинец. Версии потасовки противоречивы, поэтому сторона обвинения не раскрывает мотивов преступления.

Отмечается, что все трое участников потасовки были нетрезвы. Состояние трезвости погибшего поляка определит токсикологическая экспертиза после вскрытия.

"Это трагедия. Для обеих сторон", — говорит спикер полиции в Вольштыне Войцех Адамчик.

За убийство 20-летнему гражданину Украины грозит пожизненное заключение.

Напомним, что ранее в Польше произошло нападение на украинку и ее пятилетнюю дочь. Нападавшие бросали в ребенка бутылки из-под пива, а женщине угрожали убить ее и ее дочь. А недавно сеть всколыхнуло видео, как польские правоохранители во Вроцлавском вытрезвителе убили украинца.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз