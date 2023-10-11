Польша пожизненно засудит 20-летнего украинца: детали

Арестованный украинец и польские полицейские. Фото: Policja w Wolsztynie

В Польше 20-летнему гражданину Украины грозит пожизненное заключение из-за убийства 45-летнего поляка. Конфликт между мужчинами произошел возле одного из магазинов.

Об этом сообщает польский телеканал tvn24.pl.

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Разные версии потасовки

20-летний гражданин Украины, легально проживавший и работавший в Польше, будет отвечать перед польским законодательством за убийство 45-летнего поляка и избиение его 37-летнего знакомого. Драка произошла в селе Нова Весь Великопольского воеводства.

"Он дал объяснение, признал, что нанес 45-летнему мужчине телесные повреждения, но возразил, что хотел его убить", — рассказала заместитель окружного прокурора в Вольштыне Магдалена Каспшак.

Польская полиция установила, что 45-летний мужчина получил несколько ударов кулаком в лицо, упал и ударился головой. Прибывшие на место врачи скорой пытались реанимировать мужчину, но безуспешно. У 37-летнего мужчины диагностировали травму скуловой кости, его доставили в больницу в Вольштыне, его жизни ничего не угрожает. В его организме обнаружили 2 промилле алкоголя.

Свидетелем инцидента был 18-летний знакомый подозреваемого, тоже украинец. Версии потасовки противоречивы, поэтому сторона обвинения не раскрывает мотивов преступления.

Отмечается, что все трое участников потасовки были нетрезвы. Состояние трезвости погибшего поляка определит токсикологическая экспертиза после вскрытия.

"Это трагедия. Для обеих сторон", — говорит спикер полиции в Вольштыне Войцех Адамчик.

За убийство 20-летнему гражданину Украины грозит пожизненное заключение.

Напомним, что ранее в Польше произошло нападение на украинку и ее пятилетнюю дочь. Нападавшие бросали в ребенка бутылки из-под пива, а женщине угрожали убить ее и ее дочь. А недавно сеть всколыхнуло видео, как польские правоохранители во Вроцлавском вытрезвителе убили украинца.