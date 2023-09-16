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Польща хоче побудувати стіну на кордоні з РФ

16 вересня 2023 18:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Польща хоче побудувати стіну на кордоні з РФ
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Фото: REUTERS/Kacper Pempel/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Польща хоче побудувати стіну на кордоні з Росією, зокрема з Калінінградською областю. Це може відбутися вже у найближчому майбутньому.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Radio Olsztyn.

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Стіна на кордоні з РФ

Моравецький наголосив, що спочатку Польща оголосила про будівництво периметричної системи для електронної охорони кордону.

"Потім ми будемо створювати відповідний фізичний бар'єр на окремих ділянках, а в кінцевому підсумку — по всій довжині кордону з Кенігсберзьким регіоном — колишньою Калінінградською областю", — заявив він.

Нагадаємо, голова канцелярії польського президента Павел Шрот анонсував зустріч Анджея Дуди з Президентом України Володимиром Зеленським найближчим часом.

Також ми писали, що 1 серпня два гелікоптери Білорусі порушили повітряний простір Польщі. У Варшаві наказали збільшити кількість солдатів на кордоні та розгорнути додаткові сили.

Додамо, нещодавно в рамках дії санкції Єврокомісія заборонила в'їзд російським авто на територію Євросоюзу. З 17 вересня обмеження почнуть діяти і на території Польщі. 

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