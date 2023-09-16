Польща хоче побудувати стіну на кордоні з РФ
Польща хоче побудувати стіну на кордоні з Росією, зокрема з Калінінградською областю. Це може відбутися вже у найближчому майбутньому.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Radio Olsztyn.
Стіна на кордоні з РФ
Моравецький наголосив, що спочатку Польща оголосила про будівництво периметричної системи для електронної охорони кордону.
"Потім ми будемо створювати відповідний фізичний бар'єр на окремих ділянках, а в кінцевому підсумку — по всій довжині кордону з Кенігсберзьким регіоном — колишньою Калінінградською областю", — заявив він.
Нагадаємо, голова канцелярії польського президента Павел Шрот анонсував зустріч Анджея Дуди з Президентом України Володимиром Зеленським найближчим часом.
Також ми писали, що 1 серпня два гелікоптери Білорусі порушили повітряний простір Польщі. У Варшаві наказали збільшити кількість солдатів на кордоні та розгорнути додаткові сили.
Додамо, нещодавно в рамках дії санкції Єврокомісія заборонила в'їзд російським авто на територію Євросоюзу. З 17 вересня обмеження почнуть діяти і на території Польщі.