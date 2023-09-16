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Польша хочет построить стену на границе с РФ

16 сентября 2023 18:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Польша хочет построить стену на границе с РФ
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: REUTERS/Kacper Pempel/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Польша хочет построить стену на границе с Россией, в частности с Калининградской областью. Это может произойти уже в ближайшем будущем.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Radio Olsztyn.

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Моравецкий отметил, что сначала Польша объявила о строительстве периметрической системы для электронной охраны границы.

"Затем мы будем создавать соответствующий физический барьер на отдельных участках, а в конечном итоге — по всей длине границы с Кенигсбергским регионом — бывшей Калининградской областью", — заявил он.

Напомним, глава канцелярии польского президента Павел Шрот анонсировал встречу Анджея Дуды с Президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время.

Также мы писали, что 1 августа два вертолета Беларуси нарушили воздушное пространство Польши. В Варшаве приказали увеличить количество солдат на границе и развернуть дополнительные силы.

Добавим, недавно в рамках действия санкции Еврокомиссия запретила въезд российским авто на территорию Евросоюза. С 17 сентября ограничения начнут действовать и на территории Польши.

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