"Автомобіль, зареєстрований у Росії, не має права в'їхати до Польщі", — Маріуш Камінський

Водій за кермом. Ілюстративне фото: pexels.com

Нещодавно в рамках дії санкції Єврокомісія заборонила в'їзд російським авто на територію Євросоюзу. З 17 вересня обмеження почнуть діяти і на території Польщі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, пише Niezalezna.

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Польща ухвалила заборону на в'їзд автомобілів з російськими номерами. Обмеження наберуть чинності в неділю, 17 вересня.

"Після публікації 8 вересня цього року директив Європейської Комісії щодо заборони в'їзду автомобілів, зареєстрованих у Росії, до ЄС, я хотів би повідомити, що ця заборона на польському кордоні діятиме від завтрашнього дня і набуде чинності сьогодні опівночі", — повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

Урядовець наголосив, що більше жоден автомобіль, зареєстрований в РФ, не потрапить до Польщі.

"Російські вантажівки вже підпадали під цю заборону. Зараз ми закриваємо це питання. Жоден російський автомобіль до Польщі не заїде. Пані та панове, це стосується всіх автомобілів, як тих, що використовуються в комерційних цілях, так і приватних автомобілів — незалежно від того, чи керує машина особа, чи є власник автомобіля громадянином Росії або громадянином іншої країни", — пояснив Камінський.

Нагадаємо, прем'єр Польщі заявив про будівництво паркану на кордоні з РФ.

Також стало відомо, що Фінляндія заборонила в'їзд машин із російською реєстрацією.