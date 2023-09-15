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Ще одна країна заборонить в'їзд машин із російською реєстрацією

15 вересня 2023 14:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ще одна країна заборонить в'їзд машин із російською реєстрацією
Поліція на кордоні. Фото: uzr.com.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Фінляндія заборонить в'їзд машин із російською реєстрацією. Заборона набере чинності вже в ніч з 15 на 16 вересня.

Про це йдеться на сайті уряду країни.

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Уряд Фінляндії заявив, що відтепер країна забороняє в'їзд легкових автомобілів з російською реєстрацією. Обмеження набуває чинності в ніч з п'ятниці, 15 вересня, на суботу, 16 вересня, о 00:00. Фінляндія хоче дотримуватися більш жорсткій лінії ЄС. 

Однак є й обмеження, ввезти до Фінляндії автомобіль, зареєстрований у Росії, зможуть лише громадяни ЄС, які постійно проживають у Росії, або члени їхніх сімей.  

"Таке рішення ґрунтується на політиці Європейської Комісії, рекомендації щодо втілення якої були випущені тиждень тому. Забороняючи в'їзд легкових автомобілів, зареєстрованих в Росії, Єврокомісія має на меті запобігти ухиленню від санкцій", — зазначається у повідомленні. 

Нагадаємо, 10 вересня Єврокомісія заборонила росіянам ввозити до ЄС особисті автомобілі, смартфони та деякі інші речі.

Вже 13 вересня три європейські країни, Латвія, Литва, Естонія, заборонили в’їзд авто з номерами РФ

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