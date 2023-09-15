Ще одна країна заборонить в'їзд машин із російською реєстрацією

Поліція на кордоні. Фото: uzr.com.ua

Фінляндія заборонить в'їзд машин із російською реєстрацією. Заборона набере чинності вже в ніч з 15 на 16 вересня.

Про це йдеться на сайті уряду країни.

Читайте також:

Авто з номерами РФ не пускатимуть до Фінляндії

Уряд Фінляндії заявив, що відтепер країна забороняє в'їзд легкових автомобілів з російською реєстрацією. Обмеження набуває чинності в ніч з п'ятниці, 15 вересня, на суботу, 16 вересня, о 00:00. Фінляндія хоче дотримуватися більш жорсткій лінії ЄС.

Однак є й обмеження, ввезти до Фінляндії автомобіль, зареєстрований у Росії, зможуть лише громадяни ЄС, які постійно проживають у Росії, або члени їхніх сімей.

"Таке рішення ґрунтується на політиці Європейської Комісії, рекомендації щодо втілення якої були випущені тиждень тому. Забороняючи в'їзд легкових автомобілів, зареєстрованих в Росії, Єврокомісія має на меті запобігти ухиленню від санкцій", — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 10 вересня Єврокомісія заборонила росіянам ввозити до ЄС особисті автомобілі, смартфони та деякі інші речі.

Вже 13 вересня три європейські країни, Латвія, Литва, Естонія, заборонили в’їзд авто з номерами РФ.