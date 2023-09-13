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В Естонію не пустили перше авто з російськими номерами

13 вересня 2023 22:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Естонію не пустили перше авто з російськими номерами
Прикордонники Естонії перевіряють машину на кордоні. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У рамках рішень ЄС, Естонія вирішила заборонити проїзд автомобілів із російською реєстрацією через свої кордони. Так, 13 вересня перший транспортний засіб із російськими номерами було затримано на кордоні між Росією та Естонією.

Про це повідомляє російська прикордонна служба.

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Водій, який має громадянство як Литви, так і Росії, розповів, що під час спроби перетину кордону у пункті "Нарва-1" йому було повідомлено про нові обмеження. Потім йому довелося повернутись на російську сторону.

Своєю чергою, російська сторона почала роз'яснення обхідних шляхів цього обмеження. При цьому варто зазначити, що мотоцикли, причепи до легковиків та транспорт із білоруськими номерами не підпадають під це обмеження.

Тим часом міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса наголосив, що таке рішення було ухвалено після консультацій з Латвією та Литвою, підтверджуючи спільну ефективність санкцій.

Нагадаємо, 10 вересня Єврокомісія заборонила росіянам ввозити до ЄС особисті автомобілі, смартфони та деякі інші речі.

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