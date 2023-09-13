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В Эстонию не пустили первое авто с российскими номерами

13 сентября 2023 22:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Эстонию не пустили первое авто с российскими номерами
Пограничники Эстонии проверяют машину на границе. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В рамках решений ЕС, Эстония решила запретить проезд автомобилей с российской регистрацией через свои границы. Так, 13 сентября первое транспортное средство с российскими номерами было задержано на границе между Россией и Эстонией.

Об этом сообщает российская пограничная служба.

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Водитель, имеющий гражданство как Литвы, так и России, рассказал, что при попытке пересечения границы в пункте "Нарва-1" ему было сообщено о новых ограничениях. Затем ему пришлось вернуться на российскую сторону.

В свою очередь, российская сторона приступила к разъяснению обходных путей этого ограничения. При этом стоит отметить, что мотоциклы, прицепы к легковушкам и транспорт с белорусскими номерами не попадают под это ограничение.

Тем временем, министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметса подчеркнул, что такое решение было принято после консультаций с Латвией и Литвой, подтверждая совместную эффективность санкций.

Напомним, 10 сентября Еврокомиссия запретила россиянам ввозить в ЕС личные автомобили, смартфоны и некоторые другие вещи.

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