В Эстонию не пустили первое авто с российскими номерами
В рамках решений ЕС, Эстония решила запретить проезд автомобилей с российской регистрацией через свои границы. Так, 13 сентября первое транспортное средство с российскими номерами было задержано на границе между Россией и Эстонией.
Об этом сообщает российская пограничная служба.
Авто с российскими номерами не пустили в Эстонию
Водитель, имеющий гражданство как Литвы, так и России, рассказал, что при попытке пересечения границы в пункте "Нарва-1" ему было сообщено о новых ограничениях. Затем ему пришлось вернуться на российскую сторону.
В свою очередь, российская сторона приступила к разъяснению обходных путей этого ограничения. При этом стоит отметить, что мотоциклы, прицепы к легковушкам и транспорт с белорусскими номерами не попадают под это ограничение.
Тем временем, министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметса подчеркнул, что такое решение было принято после консультаций с Латвией и Литвой, подтверждая совместную эффективность санкций.
Напомним, 10 сентября Еврокомиссия запретила россиянам ввозить в ЕС личные автомобили, смартфоны и некоторые другие вещи.