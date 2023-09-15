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Еще одна страна запретит въезд машин с российской регистрацией

15 сентября 2023 14:53
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Еще одна страна запретит въезд машин с российской регистрацией
Полиция на границе. Фото: uzr.com.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Финляндия запретит въезд машин с российской регистрацией. Запрет вступит в силу уже в ночь с 15 на 16 сентября.

Об этом говорится на сайте правительства страны.

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Правительство Финляндии заявило, что теперь страна запрещает въезд легковых автомобилей с российской регистрацией. Ограничение вступает в силу в ночь с пятницы, 15 сентября, в субботу, 16 сентября, в 00:00. Финляндия хочет придерживаться более жесткой линии ЕС.

Однако есть и ограничения, ввезти в Финляндию автомобиль, зарегистрированный в России, смогут только граждане ЕС, постоянно проживающие в России или члены их семей.

"Такое решение основывается на политике Европейской Комиссии, рекомендации по воплощению которой были выпущены неделю назад. Запрещая въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в России, Еврокомиссия имеет целью предотвратить уклонение от санкций", — отмечается в сообщении.

Напомним, 10 сентября Еврокомиссия запретила россиянам ввозить в ЕС личные автомобили, смартфоны и некоторые другие вещи.

Уже 13 сентября три европейских страны, Латвия, Литва, Эстония, запретили въезд авто с номерами РФ.

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