Еще одна страна запретит въезд машин с российской регистрацией

Полиция на границе. Фото: uzr.com.ua

Финляндия запретит въезд машин с российской регистрацией. Запрет вступит в силу уже в ночь с 15 на 16 сентября.

Об этом говорится на сайте правительства страны.

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Правительство Финляндии заявило, что теперь страна запрещает въезд легковых автомобилей с российской регистрацией. Ограничение вступает в силу в ночь с пятницы, 15 сентября, в субботу, 16 сентября, в 00:00. Финляндия хочет придерживаться более жесткой линии ЕС.

Однако есть и ограничения, ввезти в Финляндию автомобиль, зарегистрированный в России, смогут только граждане ЕС, постоянно проживающие в России или члены их семей.

"Такое решение основывается на политике Европейской Комиссии, рекомендации по воплощению которой были выпущены неделю назад. Запрещая въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в России, Еврокомиссия имеет целью предотвратить уклонение от санкций", — отмечается в сообщении.

Напомним, 10 сентября Еврокомиссия запретила россиянам ввозить в ЕС личные автомобили, смартфоны и некоторые другие вещи.

Уже 13 сентября три европейских страны, Латвия, Литва, Эстония, запретили въезд авто с номерами РФ.