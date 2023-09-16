"Автомобиль, зарегистрированный в России, не имеет права въехать в Польшу", — Мариуш Каминский

Водитель за рулем. Иллюстративное фото: pexels.com

Недавно в рамках действия санкции Еврокомиссия запретила въезд российским авто на территорию Евросоюза. С 17 сентября ограничения начнут действовать и на территории Польши.

Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский, пишет Niezalezna.

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Польша приняла запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Ограничения вступят в силу в воскресенье, 17 сентября.

"После публикации 8 сентября этого года директив Европейской Комиссии по запрету въезда автомобилей, зарегистрированных в России, в ЕС, я хотел бы сообщить, что этот запрет на польской границе будет действовать с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь", — сообщил министр внутренних дел дел Польши Мариуш Каминский.

Чиновник подчеркнул, что больше ни один автомобиль, зарегистрированный в РФ, не попадет в Польшу.

"Российские грузовики уже подпадали под этот запрет. Сейчас мы закрываем этот вопрос. Ни один российский автомобиль в Польшу не заедет. Дамы и господа, это касается всех автомобилей, как используемых в коммерческих целях, так и частных автомобилей — независимо от того, управляет ли машина лицо, является ли владелец автомобиля гражданином России или гражданином другой страны", — пояснил Каминский.

Напомним, премьер Польши заявил о строительстве забора на границе с РФ.

Также стало известно, что Финляндия запретила въезд машин по российской регистрации.