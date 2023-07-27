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Польща, Латвія та Литва можуть закрити свої кордони з Білоруссю, — Камінський

27 липня 2023 22:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Польща, Латвія та Литва можуть закрити свої кордони з Білоруссю, — Камінський
Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський. Фото: PAP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що його країна, Литва та Латвія можуть спільно прийняти рішення про закриття своїх кордонів з Білоруссю. Це може відбутися внаслідок серйозних інцидентів за участю "вагнерівців".

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Reuters.

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Закриття кордонів з Білоруссю

"Безсумнівно, якщо будуть серйозні інциденти за участю групи "Вагнера" на кордонах НАТО і країн ЄС, таких як Польща, Литва чи Латвія, ми, безсумнівно, вживатимо спільних заходів", — сказав Камінський.

За його словами, таке рішення може призвести до повної ізоляції Білорусі.

Нагадаємо, до Білорусі прибула вже 12 колона "вагнерівців" разом із бронеавтомобілями. Ймовірно, бійці ПВК "Вагнера" прямують до свого польового табору.

Також ми писали, посли Європейського Союзу затвердили нові санкції проти Білорусі. Їх погодили через причетність країни до російської широкомасштабної агресії проти України.

Додамо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про переміщення військ із західного кордону на східний. Це рішення було прийнято на тлі приїзду "вагнерівців" до Білорусі.

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