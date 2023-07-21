Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Польща перекине свою армію до східного кордону через приїзд "вагнерівців" до Білорусі arrow

Польща перекине свою армію до східного кордону через приїзд "вагнерівців" до Білорусі

21 липня 2023 13:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Польща перекине свою армію до східного кордону через приїзд "вагнерівців" до Білорусі
Польські військові. Фото: REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про переміщення військ із західного кордону на східний. Це рішення було прийнято на тлі приїзду "вагнерівців" до Білорусі.

Про це повідомив представник урядового комітету Польщі з питань безпеки Збігнєв Хоффман для PAP.

Читайте також:

Переміщення військ у Польщі

За словами Хоффмана, країна вирішила перекинути свою армію на засіданні комітету з питань безпеки, на якому було проаналізовано можливі загрози, такі як приїзд бійців ПВК "Вагнер" до Білорусі.

Він заявив, що спільні навчання білоруської армії та "вагнерівців" є провокацією. 

"Завдання цих підрозділів — не лише тренування, але й стримування потенційного агресора", — уточнив Хоффман.

Нагадаємо, в понеділок, 17 липня, до Білорусі прибула нова колона "вагнерівців". Вони їхали з прапорами Росії та Приватної військової кампанії.

Також ми писали, що NYT оприлюднило супутникові знімки приїзду ПВК "Вагнер" до Білорусі. Колона містить не менше 20 транспортних засобів різних типів: УАЗ Патріот, пікапи, мінівени, будівельні машини, автобуси та вантажівки. 

Додамо, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков відреагував на зміцнення Польщею свого кордону з Білоруссю. Варшава ухвалила це рішення на тлі прибуття "вагнерівців" до Білорусі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

11:21 Зінченко покинув клуб через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця

08:38 Мудрик готується до виходу з "Челсі": де він продовжить кар'єру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз