Польща перекине свою армію до східного кордону через приїзд "вагнерівців" до Білорусі

Польські військові. Фото: REUTERS

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про переміщення військ із західного кордону на східний. Це рішення було прийнято на тлі приїзду "вагнерівців" до Білорусі.

Про це повідомив представник урядового комітету Польщі з питань безпеки Збігнєв Хоффман для PAP.

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За словами Хоффмана, країна вирішила перекинути свою армію на засіданні комітету з питань безпеки, на якому було проаналізовано можливі загрози, такі як приїзд бійців ПВК "Вагнер" до Білорусі.

Він заявив, що спільні навчання білоруської армії та "вагнерівців" є провокацією.

"Завдання цих підрозділів — не лише тренування, але й стримування потенційного агресора", — уточнив Хоффман.

Нагадаємо, в понеділок, 17 липня, до Білорусі прибула нова колона "вагнерівців". Вони їхали з прапорами Росії та Приватної військової кампанії.

Також ми писали, що NYT оприлюднило супутникові знімки приїзду ПВК "Вагнер" до Білорусі. Колона містить не менше 20 транспортних засобів різних типів: УАЗ Патріот, пікапи, мінівени, будівельні машини, автобуси та вантажівки.

Додамо, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков відреагував на зміцнення Польщею свого кордону з Білоруссю. Варшава ухвалила це рішення на тлі прибуття "вагнерівців" до Білорусі.