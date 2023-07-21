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Польша перебросит свою армию к восточной границе из-за приезда "вагнеровцев" в Беларусь

21 июля 2023 13:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Польша перебросит свою армию к восточной границе из-за приезда "вагнеровцев" в Беларусь
Польские военные. Фото: REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о перемещении войск с западной границы на восточную. Это решение было принято на фоне приезда "вагнеровцев" в Беларусь.

Об этом сообщил представитель правительственного комитета Польши по вопросам безопасности Збигнев Хоффман для PAP.

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По словам Хоффмана, страна решила перебросить свою армию на заседании комитета по безопасности, на котором были проанализированы возможные угрозы, такие как приезд бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь.

Он заявил, что совместные учения белорусской армии и "вагнеровцев" являются провокацией.

"Задача этих подразделений — не только тренировка, но и сдерживание потенциального агрессора", — уточнил Хоффман.

Напомним, в понедельник, 17 июля, в Беларусь прибыла новая колонна "вагнеровцев". Они ехали с флагами России и Частной военной кампании.

Также мы писали, что NYT обнародовало спутниковые снимки приезда ЧВК "Вагнер" в Беларусь. Колонна содержит не менее 20 транспортных средств разных типов: УАЗ Патриот, пикапы, минивэны, строительные машины, автобусы и грузовики.

Добавим, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на укрепление Польшей своей границы с Беларусью. Варшава приняла это решение на фоне прибытия "вагнеровцев" в Беларусь.

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