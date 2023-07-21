Польша перебросит свою армию к восточной границе из-за приезда "вагнеровцев" в Беларусь
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о перемещении войск с западной границы на восточную. Это решение было принято на фоне приезда "вагнеровцев" в Беларусь.
Об этом сообщил представитель правительственного комитета Польши по вопросам безопасности Збигнев Хоффман для PAP.
Перемещение войск в Польше
По словам Хоффмана, страна решила перебросить свою армию на заседании комитета по безопасности, на котором были проанализированы возможные угрозы, такие как приезд бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь.
Он заявил, что совместные учения белорусской армии и "вагнеровцев" являются провокацией.
"Задача этих подразделений — не только тренировка, но и сдерживание потенциального агрессора", — уточнил Хоффман.
Напомним, в понедельник, 17 июля, в Беларусь прибыла новая колонна "вагнеровцев". Они ехали с флагами России и Частной военной кампании.
Также мы писали, что NYT обнародовало спутниковые снимки приезда ЧВК "Вагнер" в Беларусь. Колонна содержит не менее 20 транспортных средств разных типов: УАЗ Патриот, пикапы, минивэны, строительные машины, автобусы и грузовики.
Добавим, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на укрепление Польшей своей границы с Беларусью. Варшава приняла это решение на фоне прибытия "вагнеровцев" в Беларусь.