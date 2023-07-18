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У розвідці повідомили, скільки "вагнерівців" прибуло до Білорусі та які їхні завдання

18 липня 2023 08:00
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У розвідці повідомили, скільки "вагнерівців" прибуло до Білорусі та які їхні завдання
Військовий ПВК "Вагнера". Фото: Reuters
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У понеділок, 17 липня, до Білорусі прибула група "вагнерівців", це близько 500-700 найманців. Вони будуть виконувати два завдання.

Про це розповів речник Головного управління розвідки Андрій Юсов під час телемарафону.

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Юсов розповів, що у "вагнерівців" в Білорусі буде два завдання: навчати білоруських та російських військових, а також "дратувати" Польщу та інші країни-члени ЄС та НАТО.

вагнерівці
"Вагнерівці" тренують російських та білоруських військових. Фото: Воєн ТВ

"Для України безпосередньої загрози бойовики не становлять, як мінімум, тому що вони заходять на територію Білорусі роззброєними", — наголосив речник ГУР.

Він додав, що попри це, ситуація перебуває під пильним контролем.

Нагадаємо, що в понеділок, 17 липня, до Білорусі прибула нова колона "вагнерівців". Вони їхали з прапорами Росії та Приватної військової кампанії.

Колону "вагнерівців" помітили осторонь Осиповичів та військової бази у селі Мета автомагістралою М5 з Бобруйска.

Також ми писали, що раніше в НАТО не фіксували жодних вагомих переміщень найманців Євгена Пригожина до Білорусі. Проте в Альянсі уважно стежать за ситуацією 

Згодом NYT оприлюднило супутникові знімки приїзду ПВК "Вагнер" до Білорусі. Колона містить не менше 20 транспортних засобів різних типів: УАЗ Патріот, пікапи, мінівени, будівельні машини, автобуси та вантажівки. 

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