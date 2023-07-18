В разведке сообщили, сколько "вагнеровцев" прибыло в Беларусь и каковы их задачи

Военный ППК "Вагнера". Фото: Reuters

В понедельник, 17 июля, в Беларусь прибыла группа "вагнеровцев", это около 500-700 наемников. Они будут выполнять две задачи.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов во время телемарафона.

Читайте также:

Что будут делать "вагнеровцев" в Беларуси

Юсов рассказал, что у "вагнеровцев" в Беларуси будет две задачи: обучать белорусских и российских военных, а также "раздражать" Польшу и другие страны-члены ЕС и НАТО.

"Вагнеровцы" тренируют русских и белорусских военных. Фото: Воен ТВ

"Для Украины непосредственной угрозы боевики не представляют, как минимум, потому что они заходят на территорию Беларуси разоруженными", — подчеркнул спикер ГУР.

Он добавил, что, несмотря на это, ситуация находится под пристальным контролем.

Напомним, что в понедельник, 17 июля, в Беларусь прибыла новая колонна "вагнеровцев". Они ехали с флагами России и Частной военной кампании.

Колонну "вагнеровцев" заметили в стороне от Осиповичей и военной базы в селе Мета автомагистралой М5 из Бобруйска.

Также мы писали, что ранее в НАТО не фиксировали никаких значительных перемещений наемников Евгения Пригожина в Беларусь. Однако в Альянсе внимательно следят за ситуацией.

Впоследствии NYT обнародовало спутниковые снимки приезда ППК "Вагнер" в Беларусь. Колонна содержит не менее 20 транспортных средств разных типов: УАЗ Патриот, пикапы, минивэны, строительные машины, автобусы и грузовики.