Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В разведке сообщили, сколько "вагнеровцев" прибыло в Беларусь и каковы их задачи arrow

В разведке сообщили, сколько "вагнеровцев" прибыло в Беларусь и каковы их задачи

18 июля 2023 08:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В разведке сообщили, сколько "вагнеровцев" прибыло в Беларусь и каковы их задачи
Военный ППК "Вагнера". Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 17 июля, в Беларусь прибыла группа "вагнеровцев", это около 500-700 наемников. Они будут выполнять две задачи.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов во время телемарафона.

Читайте также:

Что будут делать "вагнеровцев" в Беларуси

Юсов рассказал, что у "вагнеровцев" в Беларуси будет две задачи: обучать белорусских и российских военных, а также "раздражать" Польшу и другие страны-члены ЕС и НАТО.

вагнеровцы
"Вагнеровцы" тренируют русских и белорусских военных. Фото: Воен ТВ

"Для Украины непосредственной угрозы боевики не представляют, как минимум, потому что они заходят на территорию Беларуси разоруженными", — подчеркнул спикер ГУР.

Он добавил, что, несмотря на это, ситуация находится под пристальным контролем.

Напомним, что в понедельник, 17 июля, в Беларусь прибыла новая колонна "вагнеровцев". Они ехали с флагами России и Частной военной кампании.

Колонну "вагнеровцев" заметили в стороне от Осиповичей и военной базы в селе Мета автомагистралой М5 из Бобруйска.

Также мы писали, что ранее в НАТО не фиксировали никаких значительных перемещений наемников Евгения Пригожина в Беларусь. Однако в Альянсе внимательно следят за ситуацией.

Впоследствии NYT обнародовало спутниковые снимки приезда ППК "Вагнер" в Беларусь. Колонна содержит не менее 20 транспортных средств разных типов: УАЗ Патриот, пикапы, минивэны, строительные машины, автобусы и грузовики. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз