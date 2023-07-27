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Польша, Латвия и Литва могут закрыть свои границы с Беларусью, — Каминский

27 июля 2023 22:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Польша, Латвия и Литва могут закрыть свои границы с Беларусью, — Каминский
Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский. Фото: PAP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что его страна, Литва и Латвия могут совместно принять решение о закрытии своих границ с Беларусью. Это может произойти в результате серьезных инцидентов с участием "вагнеровцев".

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Reuters.

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Закрытие границ с Беларусью

"Несомненно, если будут серьезные инциденты с участием группы "Вагнера" на границах НАТО и стран ЕС, таких как Польша, Литва или Латвия, мы, несомненно, примем совместные меры", — сказал Каминский.

По его словам, такое решение может привести к полной изоляции Беларуси.

Напомним, в Беларусь прибыла уже 12 колонна "вагнеровцев" вместе с бронеавтомобилями. Вероятно, бойцы ЧВК "Вагнера" направляются в свой полевой лагерь.

Также мы писали, что послы Европейского Союза утвердили новые санкции против Беларуси. Их согласовали из-за причастности страны к российской широкомасштабной агрессии против Украины.

Добавим, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о перемещении войск с западной границы на восточную. Это решение было принято на фоне приезда "вагнеровцев" в Беларусь.

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