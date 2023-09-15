Польща та Угорщина продовжать заборону на імпорт українського зерна

Українське зерно у порту. Фото: Укрінформ

Європейська комісія ухвалила рішення зняти обмеження на ввезення агропродукції з України, але Польща та Угорщина все одно запровадять власні заборони імпорту. На публічній зустрічі в Елк глава польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що Варшава наполягатиме на забороні, ігноруючи рекомендації ЄС.

Про це повідомляє PAP.

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Моравецький також висловив незадоволення позицією Дональда Туска та Манфреда Вебера. За його словами, Польща не дозволить імпортувати українське зерно, попри відсутність прихильності з боку Євросоюзу.

"Ми продовжимо заборону імпорту українського зерна, попри відсутність схвалення ЄС", — уточнив Моравецький.

Угорський міністр сільського господарства Іштван Надь оголосив про закриття угорських кордонів для 24 українських товарів, акцентуючи на захисті інтересів місцевих аграріїв.

"Ми захищатимемо інтереси угорських фермерів", — підкреслив Надь.

Згідно з новим рішенням Угорщини, заборонено ввезення, серед іншого, м'яса, птиці, злаків, овочів та вина. Однак якщо вантажі просто проходять через країну протягом 15 днів, то для них заборона не діє.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 15 вересня стало відомо, що Європейська комісія знімає ембарго на постачання українського зерна. Таким чином, після 15 вересня ЄС не продовжуватиме обмеження на імпорт.